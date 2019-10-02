Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseliyor: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Zikar'daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu' nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Zikar'daki gösterilerde ayrıca bir polisin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE EDİYOR

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

Emniyet makamlarının da kentte saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldığı kaydedildi.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümete karşı işsizlik ve yolsuzluk protestoları

İKİ GÜNDE 8 ÖLÜ

Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu.

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI

Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.