İsrailli istihbarat yetkilisi: Rus uçağının düşmesinden bu yana parmak uçlarımızda yürüyoruz

İsrail, geçen yıl Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim üssü yakınlarında Il-20 tipi bir Rus uçağının düşmesine neden olmuş, uçaktaki 15 asker hayatını kaybetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Araştırmaları Birimi Başkanı Tuğgeneral Dror Şalom, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçağın düşmesinden bu yana Ruslarla çok hassas bir diyalog yürütüyoruz" dedi.

'ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORUZ'

Israel Hayom gazetesine konuşan Şalom, "Onlarla çatışmak istemiyoruz ama ne kadar zarar verebileceğimizi de biliyorlar. Enayi olmadığımızı biliyorlar. Yine de çok dikkatli davranıyoruz ve parmak uçlarımızda yürüyoruz. Ancak anladığım kadarıyla, bir dereceye kadar hareket etme özgürlüğümüz var" ifadelerini kullandı.

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Şalom, İsrail'in artık 'günün sonunda her şeyin İran'la ilgili olduğu' geçici bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İran'ın Suriye'ye özel füze gücü tedarik ettiğini öne süren Şalom, yine İran'ın milisleri burada organize ettiği iddiasına bulundu.

'HİZBULLAH ATEŞLE OYNUYOR'

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilime ilişkin açıklaması hakkında Şalom, "Bence ateşle oynuyor. Yine de savaş başlatması hadise değildi. Hassas güdümlü füze projesini durdurmak zorunda kalabileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"Nasrallah, kendisini neyin içine soktuğunu yavaş yavaş fark ediyor" diyen Şalom, Lübnan sınırındaki Avivim yerleşimi yakınında Hizbullah tarafından İsrail askerlerine yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Sanırım yanıtının hiçbir İsrail askerinin ölmesine neden olmayacağını umuyordu" dedi.

Şalom, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Irak'a çok fazla zaman ayırdığını ve ülkenin, milis ve müttefiklerle İran'ın askeri yeteneklerinin üssü olarak kullanıldığını iddia etti.