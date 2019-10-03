Barzani: Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki sorunların çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Barzani, şunları söyledi:
"Bütçenin bir kısmı yeniden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderiliyor. Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz. Ticaret politikasını birlikte uygulayacağız. Bu müzakerelerde taraflar istedikleri her şeyi elde edemeyebilir ancak biz bir anlaşma sağlanmasını istiyoruz."
Barzani, Bağdat-Erbil hattındaki istikrarın bölgedeki istikrar için tamamlayıcı unsur olduğunu dile getirdi.
Bir ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal ve dini olarak istikrar yoksa o ülkede istikrardan söz edilemeyeceğini ifade eden Barzani, IKBY'nin bütçesi ve memur maaşlarına ilişkin ise şunları kaydetti:
Barzani son olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile iyi ilişkilere sahip olduklarını yineleyerek, iki taraf arasındaki iş birliğinin daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.
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