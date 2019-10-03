8 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle Bağdat teyakkuzda: Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri alındı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.
BAĞDAT'TAKİ UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR
Bağdat Uluslararası Havalimanı İdaresinden yapılan açıklamada da kentteki hava trafiğinin sürdüğü doğrulanırken uçuşların askıya alındığı yönündeki iddialar yalanlandı.
Açıklamada, havalimanında çeşitli havayollarına ait uçuş programlarında herhangi bir değişiklik veya iptalin olmadığı kaydedildi.
BAĞDAT'TA BİR GÜNLÜK TATİL İLAN EDİLDİ
Öte yandan devam eden gösteriler nedeniyle Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edildi.
Bağdat İl Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriler nedeniyle kentin genelindeki tüm resmi kuruluşlarda bir günlük tatil ilan edildiğini duyuruldu.
Önceki gün başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere, tüm birimlerini alarma geçirdi.
İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ
Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.
Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurdu.
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