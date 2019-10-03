Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze saldırısı

Suudi El Arabiya kanalının aktardığı bilgiye göre Bağdat'taki 'Yeşil Bölge'de yer alan Türkiye Büyükelçiliği yakınına füze saldırısı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre ilk füze elçilik yakınlarına düşerken ikincisi yine civardaki Harsiya köprüsü yakınlarına düştü.

مراسل العربية: الصاروخ الثاني سقط قرب جسر الحارثية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 3, 2019

Reuters haber ajansı ise bir Iraklı askerin saldırıyı teyit ettiğini, ancak daha fazla bilgi vermediğini bildirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binaların bulunduğu, korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edilirken Bağdat İl Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriler nedeniyle kentin genelindeki tüm resmi kuruluşlarda bir günlük tatil ilan edildiğini duyuruldu.

Önceki gün başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istemişti.

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