'İran tankeri Suriye sahillerinde petrol transferi yapıyor' iddiası: ABD'li şirket uydu görüntüsü yayınladı

ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies, yayınladığı uydu görüntüleriyle birlikte İran, İngiltere ve ABD arasında krize neden olan İran petrol tankeri Adrian Darya'nın Suriye'de demirlediğini iddia etti.

İran, İngiltere ve ABD arasında krize neden olan Adrian Darya petrol tankerinin Suriye'de demirlediği iddia edildi.

ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies tarafından ortaya atılan iddiaya göre, bir süredir akıbeti bilinmeyen tanker şu anda Suriye sahillerinde.

Şirket tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, Adrian Darya yine bir İran tankeri olan Jasmine'in yanında ve demirleme halatlarıyla bağlanmış bir şekilde görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Tanker Trackers isimli takip platformu tarafından yayınlanan ve Adrian Darya'ya ait olduğu iddia edilen söz konusu uydu görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Pompeo, paylaşımında "İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Adrian Darya'nın Suriye'ye petrol taşımayacağı yönünde İngiltere'ye verdiği söze rağmen Suriye sahilinde petrol transfer ettiği görülüyor. Eğer bu petrol Suriye'ye teslim edilirse dünya İran'ı sorumlu tutacak mı?" ifadelerini kullandı.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019

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