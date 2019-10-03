İran Devrim Muhafızları: Kasım Süleymani'ye suikast komplosu önlendi

İsrail'e direnişin, cihatçılarla savaşın kilit ismi olan Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi hedef alan bombalı saldırı komplosunu ortaya çıkarıp tertip edenleri yakaladıklarını duyuran Devrim Muhafızları, İsrail ile Arap istihbarat servislerini suçladı.

İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikast girişiminin önlendiği açıklandı. IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratılmasının baş kahramanlarından olan ve salı günü yayımlanan ilk TV röportajında İsrail'in 2006'daki saldırısı boyunca Lübnan'da bulunup Hizbullah direnişine destek verdiğini anlatan Süleymani, ABD- İsrail-Suudi Arabistan ekseninin kara listesinde en tepede yer alan isimlerden. Nitekim İran Devrim Muhafızları İstihbarat Servisi'nin açıklamasında suikast girişiminde bulunan üç kişinin yakalandığı duyurulurken, bunun 'İsrail ile Arap istihbarat servislerinin ortak bölgesel komplosu' olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib, yakalananların kimliklerini ve uyruklarını açıklamazken, suikast girişiminin bir grup terörist tarafından birkaç yıldır planlandığını söyledi.

'500 KİLO PATLAYICI KOYACAKLARDI'

Buna göre İran'ın güneydoğusundaki Kirman'da eylül ayında Süleymani'nin de katılması beklenen bir dini etkinliğin düzenleneceği toplantı salonuna 350-500 kilo arası patlayıcı yerleştirilmesi planlanıyordu. Tertipçiler bu operasyonu gerçekleştiremeden yakalanarak tutuklandı.

İsrail işgallerine karşı direnişin ve cihatçılarla savaşın kilit ismi konumundaki Süleymani, ABD yönetimlerini bölgedeki amaçlarına ulaşmak için 'teröristlerle işbirliği yapmakla' da suçluyor.

2015 yılında dönemin CIA Başkanı John Brennan, Irak güçlerinin IŞİD'e karşı verdiği savaşı Süleymani'nin yönetmesinden rahatsızlık ifade edip İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın mevcudiyetinin 'ABD'nin terörle mücadele çabalarını tehdit ettiğini' öne sürmüştü.

'NASRALLAH İLE İSRAİL SUİKASTINDAN NASIL KURTULDUK?'

Taib’in açıklamasından iki gün önce İran devlet televizyonu Süleymani'nin Kudüs Gücü Komutanlığına geldiği 1999'dan beri verdiği ilk geniş çaplı röportajı yayımladı. İsrail'in 2006'daki 34 günlük saldırısı boyunca Lübnan'da bulunduğunu belirten İranlı komutan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte İsrail'in insansız hava aracıyla suikast girişiminden nasıl kılpayı kurtulduklarını da anlattı.

Hamaney'in ofisinin medya servisinin çıkardığı El Mesir dergisi de Süleymani-Nasrallah röportajına yer verdi. Bu vesileyle Hamaney, Süleymani ve Nasrallah ile birlikte poz da verdi.

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İsrail'in bazı medya organları, bunları, Süleymani'nin Hamaney'in yanında İran hiyerarşinin en tepesine yerleştirilmesi olarak değerlendirdi.

İran Devrim Muhafızları, son yıllarda bir dizi saldırının hedefi oldu. Şubat 2019'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24'ten fazla Muhafız ölürken, Tahran bu saldırılardan Suudi liderliğindeki blok, İsrail ve ABD'yi sorumlu tutuyor.