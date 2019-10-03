'Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü'

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 1 POLİS DE VAR
Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.
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