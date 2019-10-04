TSK ve ABD'den Fırat'ın doğusunda üçüncü kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.