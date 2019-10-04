ÖSO grupları tek çatı altında toplandı

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında kurulan Milli Ordu ve İdlib ile Hama bölgesindeki grupların oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin bundan sonra tek çatı altında toplanarak Savunma Bakanlığı’na bağlı hareket edeceğini duyuran Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, ‘oluşturulan ordunun Suriye topraklarını her türlü zulüm, ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabasını sürdüreceğini’ kaydetti.
‘En önemli ilkelerinin ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne sahip çıkmak olduğunu’ vurgulayan Abdurrahman Mustafa, "İdlib, Hama ve kırsal ile sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
‘50 BİN ASKERDEN OLUŞUYOR’’
Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini ifade ederken, kendilerine her zaman destek olan Türkiye’ye de teşekkür etti.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris ile ÖSO gruplarının komutanları da yeni oluşum ile düzenli orduya geçiş yapacaklarını ve Suriye’nin özgürleşmesi için çabalayacaklarını kaydetti. İdris ve diğer komutanlar, ‘Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye’nin yapacağı harekata da katılmayı ve bölgeyi güvenli hale getirerek oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandıracaklarını’ dile getirdi.
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