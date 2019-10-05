Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı.

Bu arada, Zikar kentinde de Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin ofisine saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Al Arabiya staff injured as masked gunmen attack office in Baghdad, reports Al-Arabiya’s correspondent based in the Iraqi capital.https://t.co/rEEZ9p7lbi pic.twitter.com/Io2RGIbuyU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 5, 2019

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