BM'den Irak'ta 100'den fazla kişinin öldüğü gösterilerde şiddet kullananlara 'hesap sorulsun' çağrısı

UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir" dedi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.

Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

100 ÖLÜ, 3 BİN YARALI

Irak'ta Salı günü başlayan protesto gösterilerinin beşinci gününde ölü sayısı arttı. Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu'na göre hükümet karşıtı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı en az 100. Komisyon, 3.000'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ilan ederek ve internet, sosyal medya erişimine kısıtlamalar getirerek gösterileri kontrol altına almaya çalıştı ancak eylemler şiddetini artırarak devam ediyor. Polis, Cumartesi günü başkent Bağdat'ta ana meydanlara çıkan yolları ve erişim noktalarını kapattı.

Parlamento gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumartesi günü acil toplandı.

Yetkililerin Bağdat'ta sokağa çıkma yasağını Cumartesi günü kaldırmasıyla protestocular da eylemlerine meydanlarda, sokaklarda devam etti.