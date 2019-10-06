AA: ÖSO muhtemel yeni operasyona hazırlıklarını tamamladı

AA, Suriye'de TSK'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının yeni eğitimlerini görüntüledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıdı.

Afrin ilçesindeki askeri eğitimler kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı.

Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, tamamlanan askeri eğitimin, Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyon kapsamında olduğunu söyledi. Ebu Bekir, "Makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları eğitimi, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi" dedi.

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusunu YPG'den temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız. Orayı da temizleyerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak" diye konuştu.

Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.