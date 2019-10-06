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18:19 06 Ekim 2019
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    Irak'ta protestolar

    Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin ilk paket

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    Ortadoğu
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    Irak hükümeti, göstericilerin taleplerine yönelik, düşük gelirli ailelere arsa ve konut tahsisi, 150 bin işsize maddi destek ve iş imkanının yanı sıra gösterilerde hayatını kaybedenlerin 'şehit' kabul edilmesi gibi kararları içeren paket açıkladı.

    Irak resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu Başbakan Adil Abdulmehdi'nin çağrısı üzerine göstericiler başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerini ele almak için olağanüstü toplandı.

    Toplantıda, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi.

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    Toplantıda ayrıca ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik verilmesi, valilerin kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için komiteler kurması ve bu isimleri iki hafta içerisinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ne göndermesi yönünde kararlar alındı.

    Maliye Bakanlığı'nın tahsis edilecek arsalara konut inşa edenlerin ve kredi alanların sayısını artırmak için konut fonu mevcudunu güçlendirmesi, bunun 2020 bütçesine dahil edilmesi ve kredilerin faizden muaf tutulması yönünde kararın alındığı toplantıda, çalışamayacak durumda olan 150 bin işsize üç ay boyunca aylık 175 bin dinar (147 dolar) yardım sağlanması ve bu süre zarfında söz konusu kişiler için ticari mekanlarda büfeler kurulması karara bağlandı.

    © AP Photo / Khalid Mohammed
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    Toplantıda, ülkede 150 bin genç için eğitim programları hazırlanması ve 3 ay sürecek eğitim boyunca her birine 175 bin dinar maddi destekte bulunulması, söz konusu programlarda başarılı olanların yatırım şirketlerinde istihdam edilmesi veya orta ve küçük ölçekli işletmeler açmaları için uygun krediler sağlanması kararlaştırıldı.

    Karar kapsamında valilikler, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının sosyal yardım departmanlarıyla koordineli şekilde, sosyal yardım sağlanacak dezavantajlı 600 bin aileyi tespit edecek.

    Toplantıda ayrıca protestolarda hayatlarını kaybeden göstericiler ve güvenlik güçlerinin 'şehit' kabul edilmesi ve ailelerine tüm hak ve imtiyazların sağlamasına karar verildi.

    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
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    Sağlık Bakanlığı'nın ise güvenlik güçlerinden ve göstericilerden yaralananların tedavisini üstlenmesi, hükümetin yurt dışında tedaviler de dahil tüm masrafları karşılaması da kararlar arasında yer aldı.

    Irak Bakanlar Kurulu, bir sonraki oturumda, reformlar ve göstericilerin talepleriyle ilgili ikinci paketin görüşülmesini kararlaştırdı.

    Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

    Etiketler:
    Protesto, Gösteri, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
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