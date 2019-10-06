Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin ilk paket

Irak resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu Başbakan Adil Abdulmehdi'nin çağrısı üzerine göstericiler başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerini ele almak için olağanüstü toplandı.
Toplantıda, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi.
Maliye Bakanlığı'nın tahsis edilecek arsalara konut inşa edenlerin ve kredi alanların sayısını artırmak için konut fonu mevcudunu güçlendirmesi, bunun 2020 bütçesine dahil edilmesi ve kredilerin faizden muaf tutulması yönünde kararın alındığı toplantıda, çalışamayacak durumda olan 150 bin işsize üç ay boyunca aylık 175 bin dinar (147 dolar) yardım sağlanması ve bu süre zarfında söz konusu kişiler için ticari mekanlarda büfeler kurulması karara bağlandı.
Karar kapsamında valilikler, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının sosyal yardım departmanlarıyla koordineli şekilde, sosyal yardım sağlanacak dezavantajlı 600 bin aileyi tespit edecek.
Toplantıda ayrıca protestolarda hayatlarını kaybeden göstericiler ve güvenlik güçlerinin 'şehit' kabul edilmesi ve ailelerine tüm hak ve imtiyazların sağlamasına karar verildi.
Irak Bakanlar Kurulu, bir sonraki oturumda, reformlar ve göstericilerin talepleriyle ilgili ikinci paketin görüşülmesini kararlaştırdı.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
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