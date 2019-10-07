Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.
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