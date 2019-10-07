Reuters: Üst düzey Türk yetkili, 'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek' dedi

Konuşan üst düzey Türk yetkili, bu kararın 'herhangi bir kaza yaşanmaması' adına alındığını açıkladı ve sürecin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık bir süre geçeceğini söyledi.
Reuters'a konuşan bir Türk yetkilinin, "Türkiye operasyon için ABD'nin çekilmesini bekleyecek" dediği belirtildi.
Konuşan üst düzey Türk yetkili, bu kararın 'herhangi bir kaza yaşanmaması' adına alındığını açıkladı ve sürecin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık bir süre geçeceğini söyledi.
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