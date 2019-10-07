'DSG, Haseke'deki sığınmacı kampından 20 çocuk kaçırdı'

Sputnik'e konuşan Haseke'de sağlık alanında faaliyet yürüten kaynaklar, DSG militanlarının Haseke'nin Tel Asvad köyündeki sığınmacı kampından 20 çocuğu kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade etti.

Kaynaklar, militanların kaçırdıkları çocukları Haseke'nin kuzeydoğusundaki El Malikiyah kent kırsalındaki eğitim kamplarına götürmesinden endişe duyduklarını söyleyerek, "Onlara silah eğitimi verip DSG saflarına katacaklar. Daha sonra da savaşçı açığını kapatmak için Türkiye ve Irak sınırındaki cephelere gönderecekler" dedi.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.