Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.
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