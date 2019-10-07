İran: Rus gazetecinin gözaltına alınmasının casuslukla ilgisi yok

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran’da Rus gazeteci Yuliya Yuzik’in gözaltına alınmasının casuslukla bir ilgisi olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, gazetecinin bu hafta serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Yuzik’in İsrail istihbaratına çalışmakla suçlandığı için gözaltına alındığı iddiasıyla ilgili Rus basınına konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Bu konunun casuslukla bir ilgisi yok. Bildiğim kadarıyla gözaltı vize alım konusuyla ilgili” dedi.

‘HAFTA BAŞINDA SERBEST BIRAKILABİLİR’

“Büyükelçi cumartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Soruşturma devam ediyor, gazetecinin yakın zamanda serbest bırakılmasını umuyoruz” diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Başkanı Zamir Kabulo ise Yuzik’in bu hafta başında serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Rusya'nın İran Büyükelçiliği Basın Ataşesi Andrey Ganenko, daha önce Yuzik'in annesinden kızının İsrail istihbaratına çalışmakla suçlandığı bilgisini verdiğini aktarmıştı.

Yuzik, 29 Eylül'de özel bir davet üzerine Tahran'a gitmişti. Havaalanındaki güvenlik görevlileri, bilinmeyen bir nedenle Yuzik'in pasaportuna el koymuştu. Rus gazeteci, 2 Ekim'de kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Yuzik daha önce İran'da muhabir olarak görev yapmıştı. Rus gazeteciye yönelik suçlamanın kanıtlanması halinde Yuzik, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.