Suriye Müzeler İdaresi Müdürü: Türkiye harekâta başlarsa Afrin'de olduğu gibi kültürel mirasları yok ederler

Sputnik’e konuşan Hammud "Suriye'nin kültürel mirasının yüzde 30'u Haseke ve Kamışlı'da. Türkiye ordusunun herhangi bir saldırganlığı, tüm bu mirasları yok edecek. Tıpkı Afrin'de yaptıkları gibi. Afrin’de tüm tarihi yapılar yok edilmişti. Buldozerlerle, ağır teçhizatlarla yasadışı kazılar yapıyorlar" dedi.
© REUTERS / YURI GRIPAS
Hammud, yeni harekâtla Türkiye bu bölgeyi işgal ederse, yüzlerce kültürel mirasın imha edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)