Suriye Müzeler İdaresi Müdürü: Türkiye harekâta başlarsa Afrin'de olduğu gibi kültürel mirasları yok ederler

Suriye Tarihsel Miras ve Müzeler İdaresi Müdürü Mahmud Hammud, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda hazırlandığı harekâtın Suriye'nin kültürel mirasının yüzde 30'u için tehdit oluşturduğunu, Afrin'de olduğu gibi kültürel mirasların yok edilebileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Hammud "Suriye'nin kültürel mirasının yüzde 30'u Haseke ve Kamışlı'da. Türkiye ordusunun herhangi bir saldırganlığı, tüm bu mirasları yok edecek. Tıpkı Afrin'de yaptıkları gibi. Afrin’de tüm tarihi yapılar yok edilmişti. Buldozerlerle, ağır teçhizatlarla yasadışı kazılar yapıyorlar" dedi.

Hammud, yeni harekâtla Türkiye bu bölgeyi işgal ederse, yüzlerce kültürel mirasın imha edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.