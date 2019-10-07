Suriye radyosu: TSK, Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenledi

Suriye radyosu, TSK'nın Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki köprünün yıkıldığını bildirdi.

Lübnan televizyonu Al-Mayadeen, Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye’nin Haseke bölgesindeki DSG hedeflerine saldırdığını ileri sürdü. Haberde, “Türk uçakları, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinin el-Malikiya şehri yakınlarındaki silahlı Kürt oluşumların karargahına saldırı düzenledi” dendi.

#Syria: video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 7, 2019

Ölü veya yaralılara dair bilginin gelmediği ifade edildi.

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya de TSK’nın, el-Malikiya şehri yakınlarındaki Tel-Tavil köyünde DSG hedefine saldırı düzenlediğini bildirdi.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik — Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019

​SOHR: DSG KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE HAVAN TOPLU SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye Muhalif İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) bu gece Suriye toprakları içindeki hiçbir hedefe hava saldırısı gerçekleştirilmediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, DSG'nin kontrolündeki sınır bölgesi Haneki'ye havan toplu saldırıların düzenlendiği ve bunların boş araziye isabet ettiği kaydedildi.

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