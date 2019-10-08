İran Dışişleri Bakanı Zarif: Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturuyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zarif, "Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye'de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
Adana Mutabakatı'nın, Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, "Yardım etmeye hazırız" dedi.
US is an irrelevant occupier in Syria—futile to seek its permission or rely on it for security.— Javad Zarif (@JZarif) October 7, 2019
Achieving peace & fighting terror in Syria will only succeed thru respect for its territorial integrity & its people.
Adana provides framework for Turkey & Syria—Iran ready to help.
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