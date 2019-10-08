İran Dışişleri Bakanı Zarif: Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturuyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zarif, "Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye'de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana Mutabakatı'nın, Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, "Yardım etmeye hazırız" dedi.