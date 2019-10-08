'ABD, DSG'ye 80 tırlık yardım gönderdi'

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği yaklaşık 80 tırlık konvoy, saat 21.00 sularında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

Rudaw'ın haberine göre Suriye'ye geçen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin DSG kontrolündeki bölgeye sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı" ifadesine yer vermişti.