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13:51 08 Ekim 2019
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    Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başbakanı Mesut Barzani (sağda) ile Erbil'de bir araya geldi.

    Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunan Lavrov: Terörle mücadelede Irak'a olan desteğimiz devam edecek

    © AA / Yunus Keleş
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin süreceğini söyledi. Erbil’de de temaslarda bulunan Lavrov, IŞİD’in yenilgiye uğramasının ardından Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog ve iş birliğinin sorunların çözümüne katkı sağladığını ifade etti.

    Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e giden Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile geldi.

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    © REUTERS / Ari Jalal
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    Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve terör tehdidi meselesi ele alındı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

    ‘BAĞDAT-ERBİL SORUNLARININ DİYALOG İLE ÇÖZÜLMESİ MEMNUNİYET VERİCİ’

    Bağdat-Erbil sorunlarının anayasa çerçevesinde diyalog ile çözülmesi konusunda sağlanan ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın IKBY'ye desteğinin süreceğini söyledi.

    IKBY Başkanı Barzani de IKBY'ye zor süreçlerde yardımlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek, Lavrov'un ziyaretinin destek işareti taşıdığını ifade etti.

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    Rudaw’ın IKBY başkanlığına dayandırdığı haberine göre de Barzani, Lavrov’a Suriye’deki Kürtlerin akıbetinden endişe duyduğunu söyleyerek, Rusya’dan Kürtlerin acı çekmesini önlemek için rol oynamasını istedi.

    MESRUR BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

    Lavrov Erbil temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - IKBY - Erbil
    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
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    ​IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, IŞİD tehdidi ve Suriye'deki gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.

    Lavrov ile Barzani'nin, IŞİD'in bölgede halen tehdit teşkil ettiği konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

    Mesrur Barzani görüşmede, Bağdat-Erbil yönetimleri arasındaki müzakerelere değinerek, iki taraf arasında anlaşma sağlanması için temaslarının sürdüğünü söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin iki yönetim arasındaki görüşmeleri desteklediğini dile getirdi.

    ‘BAĞDAT-ERBİL İŞ BİRLİĞİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLADI’

    Lavrov, eski Başkanı , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile de bir araya geldi.

    IKBY Başkanı Mesud Barzani
    © REUTERS / Reuters TV
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    Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat hattındaki sorunlar ile Suriye meselesi ele alındı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bağdat-Erbil ilişkilerinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "IŞİD’in yenilgisinin ardından Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog ve iş birliği sorunların çözümüne ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

    Lavrov ayrıca Erbil ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

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    © AA / SEFA KARACAN
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    Eski IKBY Başkanı Barzani de Bağdat-Erbil ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ifade ederek, sorunların çözümü yönünde iyi adımlar atıldığını, ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgenin istikrarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

    RUSYA: ERBİL’LE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ
    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Rusya’nın karşılıklı çıkara dayalı olarak ve Irak’ın bölgesel çıkarları göz önünde bulundurularak IKBY ile işbirliğini arttırmak istediği belirtildi.

    Irak’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme yönündeki tavırlarının sürdüğünü belirten Lavrov, tüm ana siyasi güçlerle etnik ve dini grupların çıkarına olacak kapsayıcı bir diyalogla Irak içindeki uzlaşıyı sağlamanın önemini vurguladı.

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    Öte yandan, Mesud Barzani Twitter hesabında, Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

    Barzani, paylaşımında Suriye'nin kuzeydoğusunu kastederek, şu ifadelere kullandı: “Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

    Etiketler:
    Kürdistan, Mesud Barzani, Mesrur Barzani, Suriye, IKYB, Rusya, Irak, Erbil, Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Neçirvan Barzani
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