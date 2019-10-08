Rus vekil: Türkiye, Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde ABD’ye uçuş kısıtlaması getirebilir

Sputnik’e konuşan Şvıtkin “Türkiye de bence Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde yabancı uçakların, öncelikle de ABD’nin uçuşunu kısıtlamaya yönelik bir adım atabilir. Maalesef bazı ülkelerin teröristlerle gerçekten mücadele edilmesi ve Suriye’nin egemenliğinin korunması gerektiği anlayışına sahip olmadığından söz etmek mümkün. Bu ülkelerin başında ABD geliyor” ifadelerini kullandı.
Şvıtkin, ABD’nin bu tarz adımlarına karşı Türkiye’nin İncirlik üssünün kullanımına dair belli kısıtlayıcı adımlar atabileceğini de ifade etti.
Şvıtkin, “Ancak Türkiye, ABD’nin İncirlik’teki varlığına dair zorlayıcı adımlar atmayacaktır” dedi.
Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye’de çözüm konusunda yakın bir işbirliği gerektiğine de değinen Şvıtkin, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Çeviren: Tuğba Bolat
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