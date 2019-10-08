Suriye ordusu İdlib'de militanların sığınak olarak kullandığı bir mağarayı imha etti

Suriyeli bomba uzmanları, İdlib’in güneyinde militanların sığınak olarak kullandığı ve içinde silah deposu ile saldırı maksatlı insansız hava araçlarının (SİHA) yapıldığı imalathanelerin bulunduğu bir mağarayı imha etti.

Suriye ordusuna bağlı bomba imha birliğinin komutanı İmad Hasan, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan, “Bu bölgede ‘El Nusra’ militanlarının kullanmış olduğu birçok mağara bulduk. Bu mağaranın uzunluğu 150 metre, içinde birçok tünel ve kol mevcut, dolayısıyla burada kaç teröristin sığındığını tahmin etmek bile zor. Ancak burada uzun süre kaldıkları ve iyi bir şekilde donandıkları görülüyor. Birçok mayına rastladık, bu nedenle mayın temizleme çalışması yapmaktansa mağarayı imha etmek daha güvenli olacak” diye konuştu.

Mağarada ayrıca SİHA’ların yapıldığı imalathanelerin, ABD ve diğer NATO ülkelerinde üretilen ‘oldukça fazla’ silahların bulunduğuna dikkat çeken Hasan, “Tüm bu silahları Suriye Arap Ordusu’nun merkezi askeri deposuna gönderdik” ifadelerini kullandı.

Genellikle geniş ve çok kollu geçit sistemi ve havalandırması, kanalizasyonu ve bağımsız elektrik kaynağı bulunan çok sayıda mahalin yer aldığı bu mağaraların birçoğu, savaş sırasında İdlib'deki kireçtaşı kayalıklarda oyuldu. Mağaraların içlerinde barınan teröristler, buradan operasyonları planladı, ayrıca topçu ateşinden ve hava saldırılarından korundu. Esirler de burada tutuluyordu. İlerleyen hükümet güçlerinin önünden çekilmeden önce militanlar, barındıkları yerlere mayın döşedi. Bu nedenle askerler, ganimetleri çok dikkatli bir şekilde alabiliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonraysa mağara patlatılıyor.