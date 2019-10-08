Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 12 askeri tır, üzerindeki zırhlı araçlar ile Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, Fırat'ın Doğusuna yapmayı planladığı operasyon kapsamında askeri hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi.

12 askeri tır üzerindeki zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki sınırda konuşlandırıldı.

Gönderilen silahlar arasında obüs topları ve tanklar da vardı. Tanklar ve obüsler sınıra yerleştirildi.