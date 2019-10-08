Edinilen bilgilere göre Türkiye, Fırat'ın Doğusuna yapmayı planladığı operasyon kapsamında askeri hazırlıklarını sürdürüyor.
© Flickr / Victoria Pickering
Bu kapsamda bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi.
12 askeri tır üzerindeki zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki sınırda konuşlandırıldı.
Gönderilen silahlar arasında obüs topları ve tanklar da vardı. Tanklar ve obüsler sınıra yerleştirildi.
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
- Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi© Sputnik / Hikmet Durgun
1 / 6
© Sputnik / Hikmet Durgun
Akçakale Tel Abyad sınırına tank ve obüsler gönderildi
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)