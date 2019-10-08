PYD Sözcüsü Salih Müslim: ABD ile çalışmaya devam ediyoruz

BBC Türkçe'ye konuşan PYD sözcüsü Salih Müslim sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile işbirliğinin sürdüğünü söyledi. Müslim "Suriye'de ABD güçleri hâlâ var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor. Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok" diye konuştu.
BBC Türkçe, konuştuğu yerel kaynakların da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirttiğini aktardı. Müslim ABD'nin kararını "ihanet, hayal kırıklığı, arkadan bıçaklama" gibi kavramlarla değerlendirmeyi de tercih etmediğini ifade ederek, ABD'de birçok kurumun, ABD halkının ve sahadaki askerlerinin farklı düşündüğünü ileri sürdü.
'Uluslararası koalisyon' tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözün tutulmadığını belirten Müslim "Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun” diye konuştu.
Müslim ABD'yi kendilerinin çağırmadığını öne sürdüğü açıklamalarında Trump'ın SDG'ye silah ve para verdiklerini belirttiği tweetini eleştirerek "Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin şehit verdik" dedi. Müslim, ABD'nin Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmelerin yaşandığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyleyerek "Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır. Bu birkaç haftadır uygulanıyor ve bizimkiler anlaşmaya dair ne gerekiyorsa yaptılar. Bizimkiler tamamen kabul ettiler” ifadelerini kullandı.
'ŞAM'A SINIRI BERABER KORUYALIM DİYEBİLİRİZ'
Henüz Şam'a bir çağrı yapmadıklarını ancak yapabileceklerini söyleyen Müslim "'Sınırı beraber koruyalım' diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer 'Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız' derlerse kabul etmeyiz" diye konuştu.
Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi. "ABD ile bu kadar yakın ilişkiye girerek bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Müslim'in yanıtı "Bunu bir hata görmüyoruz. Çünkü bu bir ortaklıktır. Biz hiçbir zaman Amerika'ya 'Bizi koru' demedik. Bizi yok etmek istiyorlardı, onların çıkarıyla bizim çıkarımız kesişti. Sen yarıda bırakıp çekiliyorsan o senin işin. Ama yıllar içinde arada bir güven oluştu. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Biz örgütlü bir halkız, kendimize güveniyoruz. Önemli olan buradaki sistemi korumaktır. Şimdi bu karar değişebilir, başka bir şey de olabilir ya da başka bir ortaklığa da dönüşebilir" oldu.
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)