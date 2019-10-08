PYD Sözcüsü Salih Müslim: ABD ile çalışmaya devam ediyoruz

BBC Türkçe 'ye konuşan PYD sözcüsü Salih Müslim sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile işbirliğinin sürdüğünü söyledi. Müslim "Suriye'de ABD güçleri hâlâ var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor. Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok" diye konuştu.

BBC Türkçe, konuştuğu yerel kaynakların da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirttiğini aktardı. Müslim ABD'nin kararını "ihanet, hayal kırıklığı, arkadan bıçaklama" gibi kavramlarla değerlendirmeyi de tercih etmediğini ifade ederek, ABD'de birçok kurumun, ABD halkının ve sahadaki askerlerinin farklı düşündüğünü ileri sürdü.

'Uluslararası koalisyon' tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözün tutulmadığını belirten Müslim "Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun” diye konuştu.

'BURADA KAÇ AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ? HİÇ'

Müslim ABD'yi kendilerinin çağırmadığını öne sürdüğü açıklamalarında Trump'ın SDG'ye silah ve para verdiklerini belirttiği tweetini eleştirerek "Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin şehit verdik" dedi. Müslim, ABD'nin Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmelerin yaşandığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyleyerek "Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır. Bu birkaç haftadır uygulanıyor ve bizimkiler anlaşmaya dair ne gerekiyorsa yaptılar. Bizimkiler tamamen kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

'ŞAM'A SINIRI BERABER KORUYALIM DİYEBİLİRİZ'

Henüz Şam'a bir çağrı yapmadıklarını ancak yapabileceklerini söyleyen Müslim "'Sınırı beraber koruyalım' diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer 'Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız' derlerse kabul etmeyiz" diye konuştu.

Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi. "ABD ile bu kadar yakın ilişkiye girerek bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Müslim'in yanıtı "Bunu bir hata görmüyoruz. Çünkü bu bir ortaklıktır. Biz hiçbir zaman Amerika'ya 'Bizi koru' demedik. Bizi yok etmek istiyorlardı, onların çıkarıyla bizim çıkarımız kesişti. Sen yarıda bırakıp çekiliyorsan o senin işin. Ama yıllar içinde arada bir güven oluştu. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Biz örgütlü bir halkız, kendimize güveniyoruz. Önemli olan buradaki sistemi korumaktır. Şimdi bu karar değişebilir, başka bir şey de olabilir ya da başka bir ortaklığa da dönüşebilir" oldu.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.