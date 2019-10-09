Suriye hükümeti: Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıyız

Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynakları, devlet medyasına "Suriye, Türk rejiminin pervasız açıklamalarıyla düşmanca niyetlerini ve Suriye sınırlarındaki askeri yığılmayı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır" mesajını verdi.

Dışişleri kaynakları, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimine atıfla "Hükümet akıllarını başlarına toplamaları halinde kayıp evlatlarını kucaklamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir kaynak şu açıklamayı yaptı:

"Suriye, Türk rejiminin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlali."

"Erdoğan rejiminin saldırgan davranışı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki Türk genişleme hedeflerini açıkça gösteriyor ve hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türkiye rejiminin Adana Anlaşmasını inkar etmesi ve görmezden gelmesi, bu rejiminin sınır güvenliğiyle ilgili iddia ettiği endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi."

"Suriye, bazı Kürt örgütlerini ABD projesine bağlılıkları kapsamında gerçekleşen olaylardan sorumlu tutuyor. Daha önce bu örgütlerle yapılan görüşmelerde bu projenin tehlikelerine ve ABD siyasetine hizmet ederken vatanlarına karşı bir araç olarak kullanılmamalarına dikkat çekmiştik."