Reuters: DSG, IŞİD'e karşı operasyonlarını durdurdu

Reuters, ABD ve Kürt kaynaklarının Türkiye'nin saldırıları dolayısıyla Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'e karşı mücadeleyi durdurduğuna dair sözlerini aktardı.

Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatının başlatmasının ardından, Reuters'e konuşan iki ABD'li yetkili ve bir Kürt kaynak, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'e karşı operasyonları şimdilik durdurduğunu söyledi.

Kürt askeri kaynak "DSG, IŞİD'e karşı operasyonları durdurdu, çünkü kuzey sınırında büyük bir ordu tarafından tehdit edilirken operasyon düzenlemeniz imkansızdır" dedi.

Bir ABD'li yetkili, IŞİD'e karşı operasyonların durmasının, 'ABD'nin Suriye'de istikrarlaştırıcı güçlere verdiği eğitimi etkilediğini' ifade etti.

"Verilen aranın, ABD'nin ortaklığında IŞİD'e karşı yürütülen operasyonları tüm veçheleriyle etkileyip etkilemediği veya istisnalar olup olmadığı belli değil" değerlendirmesinde bulunan Reuters, şu yorumu yaptı:

"Bu faaliyetlerde herhangi bir askıya alma, DSG'nin IŞİD'den alınan bölgede güvenliği sağlamasına yönelik ABD'nin merkezi amacının doğrudan aksaması anlamına geliyor. Bu, aynı zamanda IŞİD'in dirilişini önlemeye yönelik hazırlıklar pahasına, nasıl DSG'nin odağını hızla Türkiye'ye karşı savaşa kaydırdığını gösteriyor."