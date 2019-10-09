'Türkiye'nin saldırısı kabul edilemez ' diyen Mısır, Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı

Barış Pınarı Harekatı'ndan "Kardeş Arap devletinin egemenliğine bariz ve kabul edilemez saldırı" diye söz eden Mısır Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Abdülfettah es Sisi'nin liderliğindeki Mısır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınayarak Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktadır" denildi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan "Kardeş Arap devletinin egemenliğine bariz ve kabul edilemez saldırı" diye söz eden açıklamada, 'Türkiye'nin Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik hamlelerinin sonuçları olacağı' uyarısı yapıldı.

Bu kapsamda Mısır, Türkiye'nin harekatıyla ilgili Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Arap Birliği, kurucularından olan Suriye'nin üyeliğini 2011'de askıya aldı ve son dönemde yeniden tesis eğiliminin ağır basmasına rağmen, bu konuda konsensüs sağlayamadı.