Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kınama

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyondan dolayı Türkiye'yi kınadı.

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına kınama mesajı yayınlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yayınlanan mesajda, "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer aldı.

Mesajda, "Türkiye'nin saldırısı Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve bölge güvenliğini tehdit ediyor" denildi.