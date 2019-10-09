Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kınama

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına kınama mesajı yayınlandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yayınlanan mesajda, "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer aldı.
Mesajda, "Türkiye'nin saldırısı Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve bölge güvenliğini tehdit ediyor" denildi.
#عاجل— واس (@spagov) October 9, 2019
المملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا.https://t.co/04dTLZ8H8B#واس pic.twitter.com/McNRjnhKPs
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