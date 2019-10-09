Lübnan’dan Türkiye’ye ‘saldırganlığa son ver’ çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon başlatma kararını gözden geçirme çağrısında bulunarak, bu tür eylemlerin sivillerin ölümüne ve yerlerinden olmasına yol açacağını belirtti.

Yazılı açıklamada, “Suriye’de istikrarın sağlanması ve Suriye topraklarının bütünlüğüne bağlı kalarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi amacıyla Türk komutanlığını, kararını gözden geçirmeye ve tüm taraflarla işbirliği yapmaya çağırıyoruz” dendi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin eylemlerini, “dost Arap ülkesine karşı saldırganlık, Suriye topraklarının işgali ve sivillerin ölümü ve zorla yerinden olma tehdidi” olarak gördüklerini açıkladı.