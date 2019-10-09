'Kamışlı yakınlarında DSG ve Türk askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor'

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu, Kamışlı şehrinin batısındaki El-Haliliye ve Tannura ilçelerinde DSG ve TSK arasında çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Türk topçu birliklerinin, kısa moladan sonra Kamışlı’nın batı ve doğusundaki hedeflere yönelik yeniden ateş açtığını aktaran El Mayadin, patlama seslerinin şehrin yerleşim bölgelerinde de duyulduğunu bildirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, TSK’nın Habur nehri üzerinde yer alan ve yoğunlukla Süryanilerin yaşadığı Tel Halaf ilçesini ateşe tuttuğunu bildirdi.

Saldırı sonucu Miyah-Allüke’deki su kulesinin devreden çıktığını belirten SANA, ayrıca Mansur barajında da büyük hasarın meydana geldiğini ifade etti.

El Hadas televizyonu da sivillerin tamamen Resulayn ve Tel Abyad şehirlerini terk ettiğini duyurdu. Sivillerin Derbasiya ve Amuda şehirlerine sığındığı belirtildi.

TSK’nın bombardımanlarında 7 DSG üyesinin öldüğü, 16 militanın da yaralandığı ifade edilirken ayrıca 2 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

‘TSK, TEL ABYAD’A GİRDİ’

Sputnik’e konuşan görgü tanıkları, TSK birliklerinin Tel Abyad’a girdiğini, şehrin içinde Türk askerler ve DSG arasında çatışmaların yaşandığını anlattı.