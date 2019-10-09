İran Meclis Başkanı Laricani, Türkiye ziyaretini iptal etti

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' başladıktan sonra İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Türkiye ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un daveti üzerine İstanbul’daki bir etkinliğe katılması gereken Laricani, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyon bağlamında ziyareti iptal etti.

Daha önce İran Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Amir Abdullahyan, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekatın krizi derinleştireceğini ve bölgedeki durumu zorlaştıracağını dile getirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyinde askeri harekattan vazgeçmeye çağırmıştı.