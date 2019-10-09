BAE: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu şiddetle kınıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonu şiddetle kınadıklarını, bu operasyonla Suriye’nin egemenliğinin açık ve kabul edilemez şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Abu Dabi merkezli WAM haber ajansının aktardığına göre, BAE hükümetinin yazılı açıklamasında, “BAE, Türkiye’nin Suriye’ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu ve ayrıca dost Arap ülkesinin egemenliğinin açık ve kabul edilemez ihlali ve Arap işlerine müdahale olduğunu doğruluyor” ifadelerine yer verildi.

BAHREYN DE KINADI

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bahreyn Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgelerine askeri operasyonu şiddetle kınıyor. Bu operasyon, uluslararası hukuk kurallarının kabul edilemez ihlali ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tecavüz” dendi.

IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH: TEHLİKELİ GERİLİM TIRMANMASIN

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin askeri müdahalesi, tehlikeli bir gerilime yol açabilir, dille ifade edilemeyecek insani facialara yol açar, terörist grupların imkanlarını genişletir. Dünya, felaketi önlemek için birleşmeli, Kürtler dahil tüm Suriyelilerin hakları konusunda politik çözüme, barışa, onura ve güvenliğe destek vermeli” diye yazdı.

التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة — Barham Salih (@BarhamSalih) October 9, 2019

Bugün saat 16.00 itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmuş, obüs atışları ve hava saldırısının ardından akşam saatlerinde kara saldırısı başlamıştı.