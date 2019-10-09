BAE: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu şiddetle kınıyoruz

BAHREYN DE KINADI
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bahreyn Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgelerine askeri operasyonu şiddetle kınıyor. Bu operasyon, uluslararası hukuk kurallarının kabul edilemez ihlali ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tecavüz” dendi.
IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH: TEHLİKELİ GERİLİM TIRMANMASIN
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin askeri müdahalesi, tehlikeli bir gerilime yol açabilir, dille ifade edilemeyecek insani facialara yol açar, terörist grupların imkanlarını genişletir. Dünya, felaketi önlemek için birleşmeli, Kürtler dahil tüm Suriyelilerin hakları konusunda politik çözüme, barışa, onura ve güvenliğe destek vermeli” diye yazdı.
التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة— Barham Salih (@BarhamSalih) October 9, 2019
Bugün saat 16.00 itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmuş, obüs atışları ve hava saldırısının ardından akşam saatlerinde kara saldırısı başlamıştı.
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