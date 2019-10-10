Ermenistan, Tel Abyad'daki Ermeni aileleri tahliye etmeyi planlıyor

TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere yönelik olarak dün başlattığı harekata ilişkin açıklama yapan Ayrapetyan, "Türkler şu anda Ermeni ailenin yaşadığı Tel Abyad'ı vuruyor" dedi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ayrapetyan, "Suriye'de Ermenilerin yaşadığı bölgelerin ateş altında kalması nedeniyle o bölgedeki durum hakkında bilgi almak için Konsolos Armen Sarkisyan'la irtibata geçtim. Türkler şu anda Ermeni ailenin yaşadığı Tel Abyad'ı vuruyor. Bu ailelerin kısa süre içinde tahliyesi öngörülüyor" ifadesini kullandı.

Ayrapetyan, Kamışlı'da da Ermeni ailelerin yaşadığını sözlerine ekledi.