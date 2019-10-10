Suriyeli Tuğgeneral: Militanlar, bir ay önce açılan Abu ed-Duhur kontrol noktasından kimsenin geçmesine izin vermedi

Suriye’nin İdlib bölgesinde insani koridorun organizasyonundan sorumlu olan Abdullah, "Militan gruplar, güç kullanarak vatandaşlarımızın çıkışına engel oluyor. Kontrol noktasının İdlib tarafına mayın döşediler ve bölgeyi top ateşine tutuyorlar. Kısa süre önce, kontrol noktasına yaklaşmaya çalışan 5 sivil öldü. Bir aydır kimse kontrol noktasından geçemedi, militanlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor" dedi.

Abdullah, kontrol noktasının çalışmaya devam ettiğini ve 24 saat boyunca büyük sayıda sivili kabul etmeye hazır olduğunu da ifade etti.

"İdlib'deki kardeşlerime sesleniyorum" diye devam eden Suriyeli general, şunları söyledi: "Burada, özgürleştirilmiş Suriye topraklarında sizleri bekliyoruz. Otobüsler kontrol noktasına yönlendirildi, bölgede bir tıp merkezi kuruldu, doktorlar ve ambulanslar nöbet tutuyor. Rus askeri polisi düzeni sağlıyor. Mayın uzmanlarımız da araçlarda patlayıcı madde kontrolü yapmaya hazır."

Abu ed-Duhur insani koridoru, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin girişimiyle 13 Eylül'de açılmıştı.