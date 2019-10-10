Netanyahu: Suriye'nin Kürt bölgelerindeki Türk işgalini kınıyoruz

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor" dedi.

Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 10, 2019

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