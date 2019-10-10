Zarif'ten Körfez ülkelerine 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' iması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ‘ya hep beraber kazanırız ya da hep beraber kaybederiz’ vurgusu yaparak “Ya tüm Körfez ülkeleri güvenliğin keyfini çıkarır ya da hepsi bundan mahrum kalır” dedi.

Kuveyt’te yayımlanan Al Rai gazetesi için bir yazı kaleme alan Muhammed Cevad Zarif, Körfez’de güvenliği sağlamanın yolunun, dış güçlerin müdahalesine izin vermeden bölgedeki ülkelerin diyaloğundan geçtiğini belirtti.

Zarif, şu ifadeleri kullandı, “Bölgesel güvenliği sağlamak, buradaki tüm ülkelerin başlıca sorumluluğudur ve güvenlik dış müdahaleden arınmış olmak zorunda. Basra Körfez bölgesindeki ulusların ve insanların kaderi dinsel, kültürel, geleneksel, tarihsel, coğrafi ve ailesel ortaklıklarla birbirine dolanmış; güvenlik de ayrı tutulamaz; ya herkes bundan çıkar sağlar ya da herkes mahrum kalır.”

Zarif, bu açıklamasına, İran’ı petrol tesislerine saldırı düzenlemekle suçlayan Suudi Arabistan’ı da dahil etti. İran, 14 Eylül’deki söz konusu saldırıdan sorumlu olmadığını açıklamıştı.

ABD’nin İran ile olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, buna cevaben de Tahran’ın bu konudaki yükümlülüklerini azaltması sonrası iki ülke arasında tırmanan gerilim Basra Körfezi’ne yansımıştı.

ABD bölgeye savaş gemisi gönderirken; tankerler sabotaj düzenlenmesi, gemilere el konulması ve insansız hava araçlarının düşürülmesi gibi sıcak temaslar yaşanmıştı. ABD ve İran, artan gerilim nedeniyle birbirlerini suçluyor.