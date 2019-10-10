Kayıt
16:48 10 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif'ten Körfez ülkelerine 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' iması

    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 63
    Abone ol

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ‘ya hep beraber kazanırız ya da hep beraber kaybederiz’ vurgusu yaparak “Ya tüm Körfez ülkeleri güvenliğin keyfini çıkarır ya da hepsi bundan mahrum kalır” dedi.

    © AA / Fatih Aktaş
    Zarif: Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacağız
    Kuveyt’te yayımlanan Al Rai gazetesi için bir yazı kaleme alan Muhammed Cevad Zarif, Körfez’de güvenliği sağlamanın yolunun, dış güçlerin müdahalesine izin vermeden bölgedeki ülkelerin diyaloğundan geçtiğini belirtti.

    Zarif, şu ifadeleri kullandı, “Bölgesel güvenliği sağlamak, buradaki tüm ülkelerin başlıca sorumluluğudur ve güvenlik dış müdahaleden arınmış olmak zorunda. Basra Körfez bölgesindeki ulusların ve insanların kaderi dinsel, kültürel, geleneksel, tarihsel, coğrafi ve ailesel ortaklıklarla birbirine dolanmış; güvenlik de ayrı tutulamaz; ya herkes bundan çıkar sağlar ya da herkes mahrum kalır.”

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Zarif: ABD, Basra Körfezi’nde güvensizlik faktörüdür
    Zarif, bu açıklamasına, İran’ı petrol tesislerine saldırı düzenlemekle suçlayan Suudi Arabistan’ı da dahil etti. İran, 14 Eylül’deki söz konusu saldırıdan sorumlu olmadığını açıklamıştı.

    ABD’nin İran ile olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, buna cevaben de Tahran’ın bu konudaki yükümlülüklerini azaltması sonrası iki ülke arasında tırmanan gerilim Basra Körfezi’ne yansımıştı.

    ABD bölgeye savaş gemisi gönderirken; tankerler sabotaj düzenlenmesi, gemilere el konulması ve insansız hava araçlarının düşürülmesi gibi sıcak temaslar yaşanmıştı. ABD ve İran, artan gerilim nedeniyle birbirlerini suçluyor.

    Etiketler:
    Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Akçakale'deki Türk askeri araçları.
    Suriye Milli Ordusu ve Türk askeri araçlarının Akçakale'den görüntüleri
    Karikatür
    Rusya ile Türkiye ticarette yerli paraya geçti
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet