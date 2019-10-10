Suriye Dışişleri: Ülkemize ihanet eden güçlerle diyalog olmayacak

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, bugünkü basın toplantısında, Kürt güçleriyle diyaloğu başlatma olasılığıyla ilgili soruya, "Bu silahlı gruplar ülkeerine ihanet etti ve bu ülkeye karşı suç işledi" yanıtını verdi.

Mikdad, "Yabancı güçleri esiri olanlarla hiçbir diyaloğu veya görüşmeleri kabul etmeyiz. Washington'un Suriye topraklarındaki ajanları için hiçbir yer emniyetli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kürt oluşumlar için 'yolundan sapmış çocuklar' nitelendirmesinde bulunarak 'rasyonel düşünmeye dönmeleri ve doğru yola girmeleri' durumunda onları kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.