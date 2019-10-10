Katar Savunma Bakanı’ndan Barış Pınarı’na destek

Katar Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü belirtildi.

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar’ın, harekâtın, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapıldığını söylediği bildirildi.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini dile getiren Akar, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alındığını kaydetti.

Akar ayrıca masum sivillerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah’ın Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik desteklerini belirttiği görüşmede, Bakan Akar da mevkidaşına samimi dilekleri için teşekkür etti.