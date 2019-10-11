Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama: Terör saldırısı iddiası

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) haberine göre, patlama seyir halindeki İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerde meydana geldi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın ise güvende olduğu aktarıldı.
Öte yandan, meydana gelen patlamayla ilgili 'terör eylemi' şüphesi bulunduğu ve patlamanın füze saldırısı sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği belirtiliyor.
Patlamanın geminin gövdesinde gerçekleştiği ve tankerin iki ana rezervuarına zarar verdiği bildirildi.
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