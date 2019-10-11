Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama: Terör saldırısı iddiası

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin yakınında bulunan bir İran tankerinde patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamanın ardından tankerdeki petrolün Kızıldeniz'e döküldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.