Barış Pınarı Harekatı 3. gününde: Suriye Milli Ordusu mensubu 4 kişi öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın SMO kaynaklarından aktardığı habere göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki YPG'liler SMO unsurlarının bölgeye yaklaşması üzerine askeri muhaliflerin kılığına girdi.

Kendilerini SMO üyesi gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lılar köyde bu şekilde gizlendi.

TSK ile ortak hareket eden SMO unsurlarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

Çatışmalar sonucu 4 SMO militanı hayatını kaybetti, 3 SMO üyesi yaralandı.