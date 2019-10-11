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16:51 11 Ekim 2019
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    Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Akçakale'den görülen Tel Abyad manzarası

    Barış Pınarı Harekatı'nın 3. günü: BM'ye göre 70 binden fazla sivil evini terk etti

    © REUTERS / REUTERS TV
    Ortadoğu
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    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde bölgeden on binlerce insanın kaçtığına dair haberler geliyor.

    Suriye'nin kuzeydoğusunda 650 bin kişiye gıda yardımında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kalanların sayısının 70 bini geçtiğini duyurdu. 

    Yanlarına alabildikleri eşyaları araçlara koyarak ya da sırtlanıp yürüyerek kaçan insanların görüntüleri uluslararası medyaya yansırken, İngiltere merkezli Sky News 2014-15'te IŞİD militanlarının ilerleyişinden sivillerin kitleler halinde kaçmasına benzer sahneler yaşandığı yorumunu yaptı.

    BM güvenlik arayışı içindeki on binlerin hareket halinde olduğu uyarısında bulundu. 

    Yardım örgütleri sınırdaki yarım milyon insanın tehlike altında olduğuna dikkat çekti. 

    Daha önce yerlerinden olmuş ve bu bölgeye sığınmış mültecilerin barındığı kampların da tahliye edildiğini söyleyen Kürt yetkililere göre Türkiye sınırındaki Mabruka Kampı'ndan 7 binden fazla mülteci güneyde Haseke'ye yakın bir yere nakledilecek, Ayn İsa'daki kampta bulunan 13 bin mülteci için de yer değişikliği gerekiyor. 

    Cenevre merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tek kamu hastanesinin yoğun bombardımandan çalışanların kaçması yüzünden kapanmak zorunda kaldığını açıkladı. 

    Açıklamada "MSF tarafından desteklenen Tel Abyad Hastanesi, sağlık çalışanlarının aileleriyle birlikte bölgeyi terk etmesinden ötürü bugünden itibaren kapanmıştır" denildi. 

    BM Suriye Özel Temsilcisi'nin İnsani Yardımlar Baş Danışmanı Najat Rochdi, harekatın, Suriye'deki mevcut insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısı yaptı. 

    Rochdi'nin yayımladığı açıklamada "Suriye'nin kuzeydoğusunda süren askeri operasyonlar, zaten çok zorlu olan insani durumu daha dayanılmaz hale getirebilir. Yüz binlerce kişi daha yerlerinden olma riskiyle karşı karşıya. Şimdiden yardım ulaştırma faaliyetleri sekteye uğradı ve bazı yardım örgütleri faaliyetlerini geçici askıya aldı" denildi. 

    Askeri operasyonların BM tüzüğüne ve uluslararası insani yasalara uyması gerektiğini belirten Rochdi, sivillerin korunması, sivillere sürdürülebilir güvenli insani yardım erişiminin garanti edilmesi, Türkiye'den bölgeye Suriyeli sığınmacı dönüşünün gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde olması gerektiğini sıraladı.

     

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