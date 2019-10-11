IŞİD, Kamışlı'da düzenlenen bombalı araç saldırısını üstlendi

IŞİD, internetteki yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesinde yer alan 'emniyet merkezi' önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

BREAKING: Just through from our team on the ground: a car bomb attributed to ISIS. It appears this conflict has awakened ISIS, which was everyone’s greatest fear. 3 killed, 9 wounded in front of a restaurant in Qamishli #Syria. #toloveistoact Stay with us: https://t.co/wHcs8i2dWf pic.twitter.com/2aLAM9exvw — Partners (@PartnersRelief) October 11, 2019

​Olaya ilişkin daha önce YPG, saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.

Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında YPG kontrolüne geçmişti. İlçe merkezinde halen Suriye hükümetine ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.

Türkiye YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.