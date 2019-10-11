Suriye’de Rus askeri devriyeye bombalı saldırı

Suriye’nin Der’a bölgesinde, Rus askeri polisin devriye faaliyeti gerçekleştirdiği güzergahta militanlar tarafından iki bomba patlatıldı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksey Bakin, militanların Der’a bölgesinde Rus askeri polisin devriye faaliyeti gerçekleştirdiği yola iki el yapımı bomba yerleştirdiğini anlattı. İlki, Rus askeri polislerin araçlarıyla geçtiği sırada patlatıldı. Rus askerlerden kimse zarar görmedi.

İlk patlamadan 20 dakika sonra, olay yerine Suriye güvenlik güçleri geldiğinde ikinci bomba patlatıldı. İkinci patlama sonucu iki Suriyeli asker yaralandı, ayrıca araçlardan biri hasar gördü.

Bakin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı bağlamında militanların son günlerde aktif hale geldiğini de sözlerine ekledi.