Arap Birliği Genel Sekreteri: Türkiye'nin Suriye operasyonu İşgal ve egemenlik ihlalidir

22 üye devletten oluşan örgüt, Suriye topraklarına yönelik Türkiye harekatını görüşmek üzere bugün bakanlık düzeyinde bir toplantı düzenledi.
Gheit, "Türkiye'nin operasyonu işgaldir ve Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" ifadelerini kullandı.
Arap Birliği Genel Sekreteri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "İşgal ve Suriye'nin egemenliğinin ihalidir" ifadelerini kullandı.
22 üye devletten oluşan örgüt, Suriye topraklarına yönelik Türkiye harekatını görüşmek üzere bugün bakanlık düzeyinde bir toplantı düzenledi.
Gheit, "Türkiye'nin operasyonu işgaldir ve Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" ifadelerini kullandı.
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