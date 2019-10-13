Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün | AA: Tel Abyad'ın Suluk beldesi kurtarıldı

Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD'e karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lılardan kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 октября 2019 г.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, SINIR HATTINDA BASIN MENSUPLARINI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesine giden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Buradan bir daha tekrarlıyorum, Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu Cizre'de de yaşadık, o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük. Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."