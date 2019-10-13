Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/lvfU6Mt29x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 октября 2019 г.
Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.
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